«Монца» обыграла «Фиорентину», Боккетти одержал первую победу в серии А

«Монца» в матче 20-го тура чемпионата Италии дома обыграла «Фиорентину» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Патрик Чурриа и Даниэль Мальдини, у гостей гол на счету Лукаса Белтрана.

Для главного тренера «Монцы» Сальваторе Боккетти это первая победа в серии А как тренера. До этого экс-защитник «Спартака» проиграл все 8 игр.

После этого матча «Монца» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 32 очками — на шестой строчке.