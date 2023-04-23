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Сегодня, 17:58

«Монца» обыграла «Фиорентину», отыгравшись с 0:2

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монца» — «Фиорентина».
Фото Global Look Press

«Монца» на своем поле одержала волевую победу над «Фиорентиной» в 31-м туре итальянской серии А — 3:2.

Хозяева уступали со счетом 0:2 уже к 13-й минуте — отличились Куаме и Сапонара. На 26-й минуте «Монце» удалось сократить отставание благодаря автоголу Бираги, а в концовке тайма Дани Мота сравнял счет. Во втором тайме победу «Монце» принес гол Маттео Пессины, который реализовал пенальти.

«Монца» набрал 41 очко и поднялась на 12-ю строчку в серии А. «Фиалки» с 42 баллами сохранили 10-е место.

Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
3:2
Фиорентина

В параллельной встрече 31-го тура «Удинезе» дома разгромил «Кремонезе» — 3:0. Забитыми мячами отметились Самарджич, Перес и Саксес.

«Удинезе» с 42 очками забрался на 9-е место в турнирной таблице серии А. «Кремонезе» с 19 очками остались на предпоследней строчке.

Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
3:0
Кремонезе
ФК Кремонезе
ФК Монца
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Эмполи»

Серия А: «Лацио» уступил «Торино», «Ювентус» — «Наполи» и другие матчи 31-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
6
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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21.04 21:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 0 : 1
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 1 : 1
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 0 : 3
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 3 : 2
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 3 : 0
23.04 19:00
Милан – Лечче
 - : -
23.04 21:45
Ювентус – Наполи
 - : -
24.04 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 29 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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