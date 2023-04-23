«Монца» обыграла «Фиорентину», отыгравшись с 0:2

«Монца» на своем поле одержала волевую победу над «Фиорентиной» в 31-м туре итальянской серии А — 3:2.

Хозяева уступали со счетом 0:2 уже к 13-й минуте — отличились Куаме и Сапонара. На 26-й минуте «Монце» удалось сократить отставание благодаря автоголу Бираги, а в концовке тайма Дани Мота сравнял счет. Во втором тайме победу «Монце» принес гол Маттео Пессины, который реализовал пенальти.

«Монца» набрал 41 очко и поднялась на 12-ю строчку в серии А. «Фиалки» с 42 баллами сохранили 10-е место.

В параллельной встрече 31-го тура «Удинезе» дома разгромил «Кремонезе» — 3:0. Забитыми мячами отметились Самарджич, Перес и Саксес.

«Удинезе» с 42 очками забрался на 9-е место в турнирной таблице серии А. «Кремонезе» с 19 очками остались на предпоследней строчке.