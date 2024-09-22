«Болонья» обыграла «Монцу» в серии А

«Болонья» на выезде победила «Монцу» в матче 5-го тура серии А — 2:1.

У гостей голы забили Каспер Урбаньски и Сантьяго Кастро. У хозяев отметился Милан Джурич.

«Болонья» одержала первую победу в этом сезоне серии А — 6 очков и 11-е место в таблице. «Монца» продлила серию без побед до пяти матчей (3 ничьих и 2 поражения) — 3 очка и 18-е место.