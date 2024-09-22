«Болонья» обыграла «Монцу» в серии А
«Болонья» на выезде победила «Монцу» в матче 5-го тура серии А — 2:1.
У гостей голы забили Каспер Урбаньски и Сантьяго Кастро. У хозяев отметился Милан Джурич.
«Болонья» одержала первую победу в этом сезоне серии А — 6 очков и 11-е место в таблице. «Монца» продлила серию без побед до пяти матчей (3 ничьих и 2 поражения) — 3 очка и 18-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
2
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
3
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
4
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
6
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
7
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
8
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
9
|Верона
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
10
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
12
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
13
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
14
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
16
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
17
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
18
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 2
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|2 : 0
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|0 : 0
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|2 : 2
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|2 : 1
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|1 : 2
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Маттео Канчельери
Парма
|5
|1
|0
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