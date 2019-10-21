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«Монца» Берлускони упрочила лидерство в серии С

22:15
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«Монца», чьим владельцем является Сильвио Берлускони, упрочила свое лидерство в итальянской серии С. В матче 10-го тура команда сыграла на выезде вничью с «Пьянезе» (1:1).

Главный преследователь «Ренате» уступил молодежке «Ювентуса» (1:2) и остался на 2-м место. Теперь «Монцу» и «Ренате» разделяют 5 очков.

Берлускони владеет «Монцей» с 2017 года. Спортивным директором клуба является Адриано Галлиани, с которым 83-летний Берлускони сотрудничал в «Милане».

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