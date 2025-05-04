«Аталанта» на выезде разгромила «Монцу»

«Аталанта» на выезде обыграла «Монцу» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 4:0.

У гостей дважды забил Шарль Де Кетеларе, по одному голу у Адемолы Лукмана и Марко Брешанини.

«Аталанта» занимает третье место в таблице серии А с 68 очками.

«Монца» идет на последнем, 20-м месте с 15 очками. После прошлого тура команда лишилась шансов сохранить место в серии А.