Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

«Монако» хочет подписать Касереса, а не Ругани

19:47
Теги:

«Монако» хочет укрепить линию обороны до закрытия трансферно окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Прежде клуб вел переговоры с игроком «Ювентуса» Даниеле Ругани. Но сейчас у французов возник вариант с Мартином Касересом, который может перейти в клуб на правах свободного агента, и «Монако» этот вариант кажется более выгодным, ведь «Ювентус» просит за Ругани около 30 миллионов евро.

Последней командой Касереса был «Лацио». В прошлом сезоне он провел в серии А 13 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир