«Монако» хочет подписать Касереса, а не Ругани

«Монако» хочет укрепить линию обороны до закрытия трансферно окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Прежде клуб вел переговоры с игроком «Ювентуса» Даниеле Ругани. Но сейчас у французов возник вариант с Мартином Касересом, который может перейти в клуб на правах свободного агента, и «Монако» этот вариант кажется более выгодным, ведь «Ювентус» просит за Ругани около 30 миллионов евро.

Последней командой Касереса был «Лацио». В прошлом сезоне он провел в серии А 13 матчей.