Многолетний сменщик Буффона может получить руководящую должность в «Ювентусе»

Бывший вратарь «Ювентуса» Марко Сторари может войти в руководство клуба, сообщает Football Italia. 43-летний итальянец займет одну из должностей в директорате туринцев, официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Сторари защищал цвета «Ювентуса» с 2010 по 2015 год, преимущественно как сменщик Джанлуиджи Буффона. Всего он провел за туринцев 64 матча.

Помимо «Юве», в карьеер Сторари был испанский «Леванте» и ряд клубов Италии, включая «Милан». В составе последнего он завершил карьеру в 2018 году, сыграв в сезоне-2017/18 два матча в Лиге Европы.