Многие футболисты «МЮ» недолюбливают Санчеса

Нападающий «Интера» Алексис Санчес не прижился среди игроков «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun. Многие футболисты недолюбливали чилийца, а в коллективном чате What's App Санчес молчал.

— У меня ощущение, будто его никогда здесь не было, — приводит издание слова источника, близкого к клубу.

В 6-м туре чемпионата Италии Санчес забил гол в ворота «Сампдории» и получил удаление. Чилиец перешел в «Интер» из «МЮ» летом 2019 года.