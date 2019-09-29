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Многие футболисты «МЮ» недолюбливают Санчеса

11:47
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Нападающий «Интера» Алексис Санчес не прижился среди игроков «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun. Многие футболисты недолюбливали чилийца, а в коллективном чате What's App Санчес молчал.

— У меня ощущение, будто его никогда здесь не было, — приводит издание слова источника, близкого к клубу.

В 6-м туре чемпионата Италии Санчес забил гол в ворота «Сампдории» и получил удаление. Чилиец перешел в «Интер» из «МЮ» летом 2019 года.

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