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«Мне нужно будет постараться привлечь новых лиц как можно быстрее». Гасперини планирует чаще менять состав

08:50
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Торино» (4:2) в матче второго тура чемпионата Италии.

— Я чувствую, что сейчас мы сильнее, чем в прошлом сезоне, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — У нас больше уверенности. Также есть некоторые игроки, которые прибыли к нам и предоставляют больше возможностей, больше альтернативных способов игры. Если нам удастся вернуть Йосипа Иличича в лучшую форму, мы обязательно сделаем шаг вперед.

Думаю, что в этом сезоне, вероятно, я гораздо чаще стану менять состав, и мне нужно будет постараться привлечь новых лиц как можно быстрее.

Новичок клуба из Бергамо Алексей Миранчук не принимал участия в матче, российский хавбек продолжает восстанавливаться после повреждения.

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