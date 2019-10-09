«Мне не нужен тренер, которого надо уговаривать». Президент «Сампдории» — о Гаттузо
22:35
Владелец «Сампдории» Массимо Ферреро продолжает поиски главного тренера вместо уволенного Эузебио Ди Франческо. Клуб мог возглавить Дженнаро Гаттузо, но специалист ответил отказом.
— Мне не нужен тренер, которого надо уговаривать, — цитирует Ferrero Telenord. — Я ищу человека, у которого будет желание и энтузиазм тренировать «Сампдорию».
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