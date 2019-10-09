Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Италия

«Мне не нужен тренер, которого надо уговаривать». Президент «Сампдории» — о Гаттузо

22:35
Теги:

Владелец «Сампдории» Массимо Ферреро продолжает поиски главного тренера вместо уволенного Эузебио Ди Франческо. Клуб мог возглавить Дженнаро Гаттузо, но специалист ответил отказом.

— Мне не нужен тренер, которого надо уговаривать, — цитирует Ferrero Telenord. —  Я ищу человека, у которого будет желание и энтузиазм тренировать «Сампдорию».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир