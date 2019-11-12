Мирча Луческу: «Ювентус» будет отличным вариантом для Виллиана»

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу считает, что полузащитнику «Челси» Виллиану, который играл за донецкий клуб, нужно сменить команду.

— Контракт Виллиана в «Челси» скоро истекает, и ему было бы неплохо немного сменить обстановку после всех этих лет в Лондоне, — приводит Tuttosport слова Луческу. — «Ювентус» будет идеальным вариантом для него.

Виллиан выступает за «Челси» с лета 2013 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца 11 матчей в АПЛ, в которых он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В четырех играх Лиги чемпионов Виллиан отметился одним голом.