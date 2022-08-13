Миранчука заменили после первого тайма матча «Монца» — «Торино» несмотря на то, что он забил гол
Полузащитника «Торино» Алексея Миранчука заменили в перерыве матча 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы».
Вместо россиянина на поле появился бывший футболист ЦСКА Никола Влашич.
Матч с «Монцой» стал для Миранчука дебютным за «Торино». За 2 минуты до перерыва он забил гол и открыл счет в игре.
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|Н
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|
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|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
20
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|4 : 2
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|0 : 2
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|1 : 2
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|1 : 2
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|
|
Браим Диас
Милан
|1
|П
|
|
Маттео Дармиан
Интер
|1
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|1
|
|
Федерико Ди Франческо
Лечче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мишель Ндари Адопо
Торино
|1
|0
|1
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|0
|1
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