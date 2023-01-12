Миранчука признали худшим игроком в победном матче «Торино» с «Миланом»

Встреча 1/8 финала Кубка Италии с «Миланом» на «Сан-Сиро» неудачно сложилась для полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, несмотря на победу гостей со счетом 1:0. Итальянские СМИ признали нашего легионера худшим в составе гранатовых.

Ведущее спортивное издание страны La Gazzetta dello Sport поставило хавбеку оценку 5,0 с таким комментарием: «Куда делся Мира? Он сразу потерялся, а потом так и не нашелся».

Tuttosport стало чуть щедрее — 5,5 — вот с какой формулировкой «Полностью запутался в миланской паутине». Вместе с тем, эта газета худшим у туринцев назвала Николу Влашича — 5,0.