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Миранчук забил в дебютном матче за «Аталанту» в серии А

18:35
Алексей Миранчук забил мяч в ворота «Интера». Фото Twitter
Алексей Миранчук забил мяч в ворота «Интера». Фото Twitter
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на 79-й минуте матча 7-го тура серии А против «Интера» отличился забитым мячом.

Экс-игрок «Локомотива» получил мяч метрах в 15 от ворот, развернул защитника и пробил низом в правый угол.

Российский полузащитник вышел на поле на 59-й минуте вместо Руслана Малиновского.

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