Миранчук забил первый гол в сезоне
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счет в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Он забил на 37-й минуте, сделав счет 1:1.
Напомним, что 26-летний россиянин попал в стартовый состав впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.
Как же долго мы ждали новых голов от Миранчука ?— Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021
Леша не забивал за «Аталанту» семь месяцев и наконец-то прервал неприятную серию. Хорош! ??? pic.twitter.com/hcMtpGJjRN
Почти все последние матчи он проводит на скамейке запасных. Зимой он может покинуть команду. По информации итальянских СМИ, им интересуются «Милан», «Торино», «Зенит», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдория».
Миранчук в этом сезоне провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
? #Pezzella lotta come un leone e mantiene il possesso, arriva a rimorchio #Miranchuk che la mette all'angolino!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 12, 2021
? Pezzella fights like a lion and keeps the ball, and Miranchuk turns it into the far bottom corner!#VeronaAtalanta #GoAtalantaGo ?? https://t.co/FzzvgqBgJk
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