Миранчук забил первый гол в сезоне

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счет в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Он забил на 37-й минуте, сделав счет 1:1.

Напомним, что 26-летний россиянин попал в стартовый состав впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.

Как же долго мы ждали новых голов от Миранчука ?



Леша не забивал за «Аталанту» семь месяцев и наконец-то прервал неприятную серию. Хорош! ??? pic.twitter.com/hcMtpGJjRN — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021

Почти все последние матчи он проводит на скамейке запасных. Зимой он может покинуть команду. По информации итальянских СМИ, им интересуются «Милан», «Торино», «Зенит», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдория».

Миранчук в этом сезоне провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.