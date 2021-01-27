Миранчук забил «Лацио» в Кубке Италии

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отличился в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио». Во втором тайме он вывел команду вперед — 3:2.

Россиянин отличился на 57-й минуте. А уже на 59-й минуте хавбек был заменен.

Отметим, что к этому времени команда из Бергамо уже играла в меньшинстве.

Миранчук забил второй гол в Кубке Италии за две игры. На его счету также 1 гол в 10 матчах серии А и 1 мяч в 3 встречах Лиги чемпионов.