Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Интером»

Стали известны стартовые составы «Торино» и «Интера» на матч 38-го тура серии А, сообщают пресс-службы команд 3 июня. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет с первых минут в составе «Торино».

Стартовый состав «Торино»: В. Милинкович-Савич — Гравильон, Схюрс, Буонджорно — Родригес, Илич, Риччи, Синго — Влашич, Миранчук, Санабрия.

Стартовый состав «Интера»: Ханданович — де Врей, Дармиан, Бастони — Гозенс, Чалханоглу, Брозович, Гальярдини, Дюмфрис — Лукаку, Мартинес.

«Торино» занимает девятое место с 53 очками в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» — третий с 69 баллами.