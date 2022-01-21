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Сегодня, 15:55

Миранчук все еще не дал согласия на переход в «Дженоа»

Роман Шишов
Корреспондент

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук так и не дал согласия на переход в «Дженоа», информирует Sky Sport Italia. Как отмечается, клубы полностью согласовали сделку, однако 26-летний россиянин пока не дал свое окончательное решение. Возможно, что он ждет других предложений или хочет остаться в клубе и закрепиться в составе.

Ранее журналист La Gazzetta dello Sport оценил ситуацию Миранчука как неопределенную.

Также сообщалось, что «Дженоа» заплатит за аренду Миранчука 2,5 миллиона евро. Кроме того, будет опция полноценного выкупа хавбека за 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 играх во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
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 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
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8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
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 - : -
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 1 : 2
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 3 : 3
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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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 - : -
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 17
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Фиорентина

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Лацио

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