Миранчук все еще не дал согласия на переход в «Дженоа»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук так и не дал согласия на переход в «Дженоа», информирует Sky Sport Italia. Как отмечается, клубы полностью согласовали сделку, однако 26-летний россиянин пока не дал свое окончательное решение. Возможно, что он ждет других предложений или хочет остаться в клубе и закрепиться в составе.

Ранее журналист La Gazzetta dello Sport оценил ситуацию Миранчука как неопределенную.

Также сообщалось, что «Дженоа» заплатит за аренду Миранчука 2,5 миллиона евро. Кроме того, будет опция полноценного выкупа хавбека за 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 играх во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.