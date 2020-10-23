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Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

22:00
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук включен в заявку команды на матч 5-го тура серии А против «Сампдории», сообщает сайт команды из Бергамо. Игра состоится 24 октября.

«Аталанта» на этой неделе уже провела одну встречу, одержав победу в Лиге чемпионов над «Мидтьюлланом» — 0:4. В той встрече Миранчук дебютировал в составе итальянской команды и забил свой первый гол.

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