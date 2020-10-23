Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук включен в заявку команды на матч 5-го тура серии А против «Сампдории», сообщает сайт команды из Бергамо. Игра состоится 24 октября.
«Аталанта» на этой неделе уже провела одну встречу, одержав победу в Лиге чемпионов над «Мидтьюлланом» — 0:4. В той встрече Миранчук дебютировал в составе итальянской команды и забил свой первый гол.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.