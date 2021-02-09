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Миранчук — в заявке «Аталанты» на полуфинал Кубка Италии с «Наполи»

21:26

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук включен в заявку на ответный полуфинальный матч Кубка Италии с «Наполи».

Первая встреча проходила в Неаполе и завершилась со счетом 0:0, Миранчук не выходил на поле. Ответная игра пройдет 10 февраля в Бергамо и начнется в 22:45 по московскому времени.

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