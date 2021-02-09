Миранчук — в заявке «Аталанты» на полуфинал Кубка Италии с «Наполи»
21:26
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук включен в заявку на ответный полуфинальный матч Кубка Италии с «Наполи».
Первая встреча проходила в Неаполе и завершилась со счетом 0:0, Миранчук не выходил на поле. Ответная игра пройдет 10 февраля в Бергамо и начнется в 22:45 по московскому времени.
? I 22 nerazzurri convocati per #AtalantaNapoli!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 9, 2021
? Our squad list for the #CoppaItalia semi-finals!#GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/CbTVUMOTyw
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