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Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Кальяри»

20:11
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«Аталанта» огласила заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри». Российский полузащитник Алексей Миранчук вошел в список из 24 футболистов.

Заявка «Аталанты»: Росси, Спортьелло, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Гозенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Депаоли, Хатебур, Паломино, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Джабуаа, Миранчук, Кортиновис, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.

Матч «Аталанта» — «Кальяри» состоится в четверг, 14 января. Начало — в 23.15 по московскому времени.

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