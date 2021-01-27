Миранчук в старте «Аталанты» на матч Кубка Италии против «Лацио»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Лацио» на матч 1/4 финала Кубка Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле в стартовом составе.

«Аталанта»: Голлини; Джимсити, Ромеро, Паломино; Мехле, Фройлер, Пессина, Госсенс; Малиновский, Миранчук; Муриэль. Главный тренер — Джан Пьеро Гасперини.

«Лацио»: Рейна; Патрик, Худт, Ачерби; Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте, Акпа Акпро, Фарес; Перейра, Мурики. Главный тренер — Симоне Индзаги.

Этот выход в старте станет вторым для Миранчука в «Аталанте». Первый случился на предыдущей стадии кубка, где россиянин забил гол, а его команда обыграла «Кальяри» 3:1.

Матч «Аталанта» — «Лацио» состоится сегодня, начало — в 19:45 по московскому времени.