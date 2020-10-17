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Миранчук рядом с Малиновским. «Аталанта» показала раздевалку перед матчем с «Наполи»

14:18
Шкафчики Миранчука (в центре) и Малиновского (справа) в раздевалке &quot;Аталанты&quot;. Фото Twitter
Шкафчики Миранчука (в центре) и Малиновского (справа) в раздевалке &quot;Аталанты&quot;. Фото Twitter
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Пресс-служба «Аталанты» опубликовала фотографию из раздевалки команды перед выездным матчем 4-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

На фото заметно, что шкафчик российского полузащитника команды Алексея Миранчука находится рядом со шкафчиком украинского хавбека Руслана Малиновского.

Сегодня Миранчук, празднующий 25-летие, может дебютировать в составе «Аталанты». Россиянин перешел в итальянский клуб летом 2020 года из «Локомотива». Футболист заработал повреждение бедра, выступая за железнодорожников, и еще ни разу не появлялся на поле в составе новой команды. Встреча с «Наполи» станет первой для Миранчука, в которой он будет включен в заявку «Аталанты».

Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится сегодня, 17 октября, начало — в 16.00 (мск).

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