Миранчук рядом с Малиновским. «Аталанта» показала раздевалку перед матчем с «Наполи»
Пресс-служба «Аталанты» опубликовала фотографию из раздевалки команды перед выездным матчем 4-го тура чемпионата Италии против «Наполи».
На фото заметно, что шкафчик российского полузащитника команды Алексея Миранчука находится рядом со шкафчиком украинского хавбека Руслана Малиновского.
?? Stadio San Paolo, Napoli— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 17, 2020
? #NapoliAtalanta#GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/3Qdl3kfx5T
Сегодня Миранчук, празднующий 25-летие, может дебютировать в составе «Аталанты». Россиянин перешел в итальянский клуб летом 2020 года из «Локомотива». Футболист заработал повреждение бедра, выступая за железнодорожников, и еще ни разу не появлялся на поле в составе новой команды. Встреча с «Наполи» станет первой для Миранчука, в которой он будет включен в заявку «Аталанты».
Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится сегодня, 17 октября, начало — в 16.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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