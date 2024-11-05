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Миранчук: «Малиновский был первым, кто помог мне адаптироваться в Бергамо и влиться в коллектив»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, какой могла бы получиться встреча с его бывшим партнером по «Аталанте» украинским полузащитником Русланом Малиновским.

— Как ты думаешь, если бы вы сейчас увиделись с Русланом Малиновским, какой получилась бы встреча? Было бы рукопожатие, какое-то общение с украинским полузащитником?

— Сейчас — не знаю. Надо придумывать в голове, что могло бы случиться... Тяжело это сделать. Все прекрасно понимаю. Но, когда я приходил в «Аталанту» и не знал ни языка, ни всего остального, Руслан был первым человеком, который помог мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень ему благодарен. Не хочу затрагивать другие темы, но если даже представить ситуацию, что мы бы сейчас увиделись и не пообщались, не пожали друг другу руку, то моя благодарность ему не стала бы меньше.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

Алексей Миранчук
Руслан Малиновский
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед
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«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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«Лацио» обыграл «Кальяри»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
6
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
11
 Эмполи 11 3 5 3 8-9 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
14
 Кальяри 11 2 3 6 9-19 9
15
 Дженоа 11 2 3 6 8-21 9
16
 Комо 11 2 3 6 12-22 9
17
 Парма 11 1 6 4 14-17 9
18
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
19
 Венеция 11 2 2 7 10-19 8
20
 Лечче 11 2 2 7 4-20 8
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2.11 17:00
Болонья – Лечче
 1 : 0
2.11 20:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 2
2.11 22:45
Монца – Милан
 0 : 1
3.11 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
3.11 17:00
Торино – Фиорентина
 0 : 1
3.11 20:00
Верона – Рома
 3 : 2
3.11 22:45
Интер – Венеция
 1 : 0
4.11 20:30
Эмполи – Комо
 1 : 0
4.11 20:30
Парма – Дженоа
 0 : 1
4.11 22:45
Лацио – Кальяри
 2 : 1
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 10 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 7 1 2
Павел Давидович

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