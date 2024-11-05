Миранчук: «Малиновский был первым, кто помог мне адаптироваться в Бергамо и влиться в коллектив»
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, какой могла бы получиться встреча с его бывшим партнером по «Аталанте» украинским полузащитником Русланом Малиновским.
— Как ты думаешь, если бы вы сейчас увиделись с Русланом Малиновским, какой получилась бы встреча? Было бы рукопожатие, какое-то общение с украинским полузащитником?
— Сейчас — не знаю. Надо придумывать в голове, что могло бы случиться... Тяжело это сделать. Все прекрасно понимаю. Но, когда я приходил в «Аталанту» и не знал ни языка, ни всего остального, Руслан был первым человеком, который помог мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень ему благодарен. Не хочу затрагивать другие темы, но если даже представить ситуацию, что мы бы сейчас увиделись и не пообщались, не пожали друг другу руку, то моя благодарность ему не стала бы меньше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|
2
|Интер
|11
|7
|3
|1
|25-13
|24
|
3
|Аталанта
|11
|7
|1
|3
|29-14
|22
|
4
|Фиорентина
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|
5
|Лацио
|11
|7
|1
|3
|24-14
|22
|
6
|Ювентус
|11
|5
|6
|0
|19-7
|21
|
7
|Милан
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
8
|Удинезе
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|
9
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|15-16
|14
|
11
|Эмполи
|11
|3
|5
|3
|8-9
|14
|
12
|Рома
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|
13
|Верона
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|
14
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|9-19
|9
|
15
|Дженоа
|11
|2
|3
|6
|8-21
|9
|
16
|Комо
|11
|2
|3
|6
|12-22
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|6
|4
|14-17
|9
|
18
|Монца
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|
19
|Венеция
|11
|2
|2
|7
|10-19
|8
|
20
|Лечче
|11
|2
|2
|7
|4-20
|8
|2.11
|17:00
|
Болонья – Лечче
|1 : 0
|2.11
|20:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 2
|2.11
|22:45
|
Монца – Милан
|0 : 1
|3.11
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|3.11
|17:00
|
Торино – Фиорентина
|0 : 1
|3.11
|20:00
|
Верона – Рома
|3 : 2
|3.11
|22:45
|
Интер – Венеция
|1 : 0
|4.11
|20:30
|
Эмполи – Комо
|1 : 0
|4.11
|20:30
|
Парма – Дженоа
|0 : 1
|4.11
|22:45
|
Лацио – Кальяри
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|7
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1