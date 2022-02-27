Миранчук провел тренировку в общей группе «Аталанты» с ограничениями

Полузащитник «Аталланты» Алексей Миранчук принял участие в тренировке общей группы, сообщает Calciomercato. Россиянин провел занятия с ограничениями и не принимал участие во всех упражнениях.

Как ранее сообщал «СЭ», в матче чемпионата Италии 28 февраля против «Сампдории» Алексей не сыграет, а вот к игре против «Ромы» может вернуться в заявку.

«Аталанта» сыграет в Риме 5 марта, а 13 марта команда проведет домашний матч против «Дженоа».

В нынешнем сезоне россиянин провел в составе клуба 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал 4 результативные передачи.