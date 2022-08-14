Миранчук о голе в первом матче за «Торино»: «О таком дебюте можно мечтать»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук прокомментировал гол в дебютном матче за «Торино» против «Монцы» (2:1).

«Эмоции — самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки. О том, что буду играть, узнал вчера. Выйти и сразу забить — я очень этому рад! Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность. Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас», — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну для «Коммент.Шоу».

Матч с «Монцей» стал дебютным для Миранчука в составе «Торино». 26-летний россиянин провел на поле 45 минут и был заменен после первого тайма из-за небольшого мышечного повреждения. «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» 11 августа, у туринского клуба есть право выкупа футболиста.