Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:39

Миранчук о голе в первом матче за «Торино»: «О таком дебюте можно мечтать»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук прокомментировал гол в дебютном матче за «Торино» против «Монцы» (2:1).

«Эмоции — самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки. О том, что буду играть, узнал вчера. Выйти и сразу забить — я очень этому рад! Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность. Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас», — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну для «Коммент.Шоу».

Матч с «Монцей» стал дебютным для Миранчука в составе «Торино». 26-летний россиянин провел на поле 45 минут и был заменен после первого тайма из-за небольшого мышечного повреждения. «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» 11 августа, у туринского клуба есть право выкупа футболиста.

Источник: https://t.me/comment_show/1442

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Алексей Миранчук
ФК Монца
ФК Торино
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ученик Тутберидзе стал тренером в Казахстане: Самсонов не соревнуется из-за синдрома Осгуда-Шляттера
ЦСКА струсил, а «Зенит» рано короновать. Главные выводы по итогам матча «Зенит» - ЦСКА 5-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрич прокомментировал замену Миранчука в матче с «Монцей»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
2
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
3
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
4
 Интер 1 1 0 0 2-1 3
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
7
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
15
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
16
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 1 0 0 1 1-2 0
18
 Монца 1 0 0 1 1-2 0
19
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
20
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 4 : 2
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 0 : 2
13.08 21:45
Лечче – Интер
 1 : 2
13.08 21:45
Монца – Торино
 1 : 2
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
Родриго Бекао

Родриго Бекао

Удинезе

 1
Браим Диас

Браим Диас

Милан

 1
П
Маттео Дармиан

Маттео Дармиан

Интер

 1
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 1
Федерико Ди Франческо

Федерико Ди Франческо

Лечче

 1
И К Ж
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Торино

 1 0 1
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 1 0 1
Родриго Бекао

Родриго Бекао

Удинезе

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости