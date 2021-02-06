Миранчук признан болельщиками лучшим игроком месяца в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан лучшим футболистом команды в январе, информирует клубный Twitter 6 февраля.

За россиянина в социальной сети проголосовали 84,2 процента болельщиков. Он опередил защитника Кристиана Ромеро, у которого 15,8 процента голосов.

В январе Миранчук провел 6 матчей в серии А. Также он принял участие в матчах 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1) и 1/4 финала турнира с «Лацио» (3:2), забив по голу в каждой игре.

«Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице.