Миранчук признан болельщиками лучшим игроком месяца в «Аталанте»
11:45
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан лучшим футболистом команды в январе, информирует клубный Twitter 6 февраля.
За россиянина в социальной сети проголосовали 84,2 процента болельщиков. Он опередил защитника Кристиана Ромеро, у которого 15,8 процента голосов.
В январе Миранчук провел 6 матчей в серии А. Также он принял участие в матчах 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1) и 1/4 финала турнира с «Лацио» (3:2), забив по голу в каждой игре.
«Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице.
? LA FINALE ?— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 4, 2021
Chi la spunter? tra #Romero e #Miranchuk? Vota ora! ?
Who will be the #AtalantaPOTM of January? Vote now! ?
Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/MH2hpgunSb
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