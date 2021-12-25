Миранчук поздравил фанатов «Аталанты» с Рождеством и Новым годом
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в Twitter вместе с игроками клуба поздравили болельщиков с Рождеством и наступающим Новым Годом.
«Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме», — сказал Миранчук на русском языке.
26-летний Миранчук играет в составе «Аталанты» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В этом сезоне он провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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