Миранчук попал в заявку «Торино» на матч со «Специей»

Пресс-служба «Торино» опубликовала список игроков, которые отправятся на выездной матч 37-го тура чемпионата Италии против «Специи».

В заявку на матч вошел российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне на его счету 4 гола и 5 передач в 27 матчах.

Матч «Специя» — «Торино» пройдет 27 мая и начнется в 16.00 мск.