Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Кротоне»
«Аталанта» опубликовала список игроков, которые отправятся на матч 6-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Встреча пройдет 31 октября и начнется в 17:00 мск.
В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, который еще не провел в серии А ни одного матча, при этом забив в матче Лиги чемпионов в ворота «Мидтьюллана» (4:0).
Матч пропустит полузащитник Робин Госенс, у которого возниклы проблемы с икроножной мышцей.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.