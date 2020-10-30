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Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Кротоне»

19:36
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«Аталанта» опубликовала список игроков, которые отправятся на матч 6-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Встреча пройдет 31 октября и начнется в 17:00 мск.

В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, который еще не провел в серии А ни одного матча, при этом забив в матче Лиги чемпионов в ворота «Мидтьюллана» (4:0).

Матч пропустит полузащитник Робин Госенс, у которого возниклы проблемы с икроножной мышцей.

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