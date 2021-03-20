Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч против «Вероны»

18:25
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Теги:

«Аталанта» в Twitter опубликовала заявку на матч 28-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

«Аталанта» с 52 очками занимает четвертое место в серии А.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...