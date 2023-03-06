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Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Болоньей»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник Антон Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на домашний матч 25-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».

У гостей с первых минут на поле появится полузащитник Никола Моро. Хорват выступает за «Болонью» на правах аренды из «Динамо».

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Синго, Илич, Линетти, Карамо, Миранчук, Санабрия.

«Болонья»: Скорупски, Пош, Соса, Лукуми, Камбьясо, Моро, Фергюсон, Схаутен, Орсолини, Сориано, Барроу.

Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 голевых передачи в 20 матчах за туринцев, а также попал в список номинантов на звание лучшего игрока серии А в феврале. В понедельник, 6 марта он попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

Матч «Торино» — «Болонья» состоится сегодня, 6 марта и начнется в 22.45 (мск).

Италия. Серия А. 25-й тур
06 мар, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Болонья

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Болонья
ФК Торино
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
10
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
11
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
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Наполи – Лацио
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 0 : 0
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Интер – Лечче
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Аталанта

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
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Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Эмполи

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Луис Муриэль

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