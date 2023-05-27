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Сегодня, 15:07

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч против «Специи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Торино» объявил стартовый состав на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле в составе туринцев с первых минут.

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Илич, Санабрия, Родригес, Влашич, Синго, Войвода, Риччи, Миранчук.

Матч «Специя» — «Торино» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 16.00 (мск).

Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Торино

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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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