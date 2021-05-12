Миранчук попал на афишу матча «Аталанты» против «Беневенто»
10:48
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал на афишу матча команды против «Беневенто».
На афише, опубликованной в официальном Twitter «Аталанты» изображен российский полузащитник с мячом, в подписи к посту говорится: «Вместе идем к нашей цели!».
?? ??? ?— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 12, 2021
Uniti verso l'obiettivo! ?
Towards our goal, together! ?#AtalantaBenevento #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/SfE92f25kp
Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. На его счету 7 голов и 1 результативная передача в 27 матчах за итальянскую команду.
Матч 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Беневенто» состоится сегодня, 12 мая. Начало встречи — в 21.45 (мск).
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