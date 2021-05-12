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Миранчук попал на афишу матча «Аталанты» против «Беневенто»

10:48
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал на афишу матча команды против «Беневенто».

На афише, опубликованной в официальном Twitter «Аталанты» изображен российский полузащитник с мячом, в подписи к посту говорится: «Вместе идем к нашей цели!».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. На его счету 7 голов и 1 результативная передача в 27 матчах за итальянскую команду.

Матч 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Беневенто» состоится сегодня, 12 мая. Начало встречи — в 21.45 (мск).

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