Миранчук попал на афишу матча «Аталанты» против «Беневенто»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал на афишу матча команды против «Беневенто».

На афише, опубликованной в официальном Twitter «Аталанты» изображен российский полузащитник с мячом, в подписи к посту говорится: «Вместе идем к нашей цели!».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. На его счету 7 голов и 1 результативная передача в 27 матчах за итальянскую команду.

Матч 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Беневенто» состоится сегодня, 12 мая. Начало встречи — в 21.45 (мск).