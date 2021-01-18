Миранчук получил невысокую оценку за матч с «Дженоа», у Шомуродова на балл больше

Ведущее итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport поставило хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку довольно низкую оценку.

Россиянин получил «5,5» за воскресный матч 18-го тура серии А с «Дженоа» (0:0) несмотря на то, что наш легионер, заменивший украинца Малиновского (5,0) на 66-й минуте, активно вошел в игру и несколько раз создавал остроту у ворот соперника.

Узбекский форвард генуэзцев Элдор Шомуродов заработал приличный балл 6,0, у его одноклубника, экс-защитника «Зенита» Доменико Кришито 7,0.

Бергамская газета L'Eco di Bergamo решила, что Миранчук и Малиновский выглядели на поле одинаково — по 5,0, Шомуродов же получил больше, чем от Gazzetta — 6,5.

Ведущее общеполитическое СМИ страны Corriere della Sera поставило Миранчуку 5,5, Шомуродову — 6,5.