Миранчук первым касанием забил мяч в ворота «Кальяри», но арбитры гол не засчитали

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» забил мяч уже на пятой минуте, но гол арбитры не засчитали из-за офсайда.

После подачи с углового с правого фланга Муриэль с ближней штанги сбросил мяч на линию вратарской, откуда российский легионер бергамасков пробил под перекладину. Повтор показал, что Миранчук действительно находился в положении вне игры.

В матче против «Кальяри» Миранчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе.