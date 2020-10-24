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Миранчук остался в запасе на матч «Аталанта» — «Сампдория»

15:11
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Стал известен состав «Аталанты» на матч 5-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Встреча пройдет в Бергамо и начнется в 16:00 мск.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

Стартовый состав: Спортьелло, Джимсити, Хатебур, Шутало, Мохика, Паломино, де Рон, Пашалич, Иличич, Гомес, Ламмерс.

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