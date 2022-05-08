Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч против «Специи»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вошел в заявку команды на матч 36-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Россиянин включен в список запасных на игру.

В сезоне-2021/22 Миранчук забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за «Аталанту».

Матч «Специя» — «Аталанта» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 13.30 (мск).