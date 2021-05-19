«Аталанта» — «Ювентус»: Миранчук не попал в стартовый состав на финал Кубка Италии
21:10
19 мая на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» состоится финал Кубка Италии-2020/21 между «Аталантой» и «Ювентусом». Начало встречи — в 22:00 мск.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в старт. Он остался в числе запасных.
«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата.
У «Ювентуса» в воротах сыграет Джанлуиджи Буффон, который покинет туринский клуб по окончании сезона.
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Данило, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Кулушевски, Роналду.
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