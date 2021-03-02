Миранчук не ожидал, что его признают лучшим игроком месяца

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признался, что победа в голосовании на лучшего игрока команды в январе стала для него неожиданностью.

«Честно говоря, я не ожидал этого, — сказал россиянин в интервью YouTube-каналу «Аталанты» 1 марта. — Но мне было очень приятно получить эту награду, потому что это было очень важно для меня. Это придает мне уверенности. Я вижу, как ко мне относятся фанаты и все, кто переживает за меня в России и в Италии. Благодарен тем, кто за меня голосовал. Надеюсь, что я буду дальше прогрессировать и приносить пользу команде».

В январе Миранчук провел шесть матчей в серии А. Также он принял участие в матчах 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1) и 1/4 финала турнира с «Лацио» (3:2), забив по голу в каждой игре. В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 19 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В его активе четыре гола и одна голевая передача.