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Миранчук может впервые выйти в старте «Аталанты»

21:11
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В четверг российский хавбек Алексей Миранчук может в первый раз попасть в стартовый состав команды из Бергамо на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри». Об этом сообщил главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который заявил на пресс-конференции, что «шанс получат футболисты, в последнее время игравшие не так много».

С большой долей вероятности, речь идет и о Миранчуке, никогда не начинавшим встречи с первых минут после перехода из «Локомотива».
В случае успеха «Аталанта» выйдет в четвертьфинале на победителя пары «Лацио» — «Парма».

(Вячеслав Короткин)

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