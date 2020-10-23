Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, чего полузащитнику Алексею Миранчуку ждать в ближайших матчах в новой команде. Ранее 25-летний футболист забил дебютный гол за клуб из Бергамо.

«На данный момент Ламмерс лучше готов, нежели Миранчук, Он уже сыграл немало матчей, да и забил два мяча. Посмотрим его готовность к следующему матчу», — сказал Гасперини на предматчевой пресс-конференции.

«У Миранчука получился отличный дебют, но пока он игрок, который будет больше выходить на замены», — заявил тренер «Аталанты».

Миранчук отличился в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0), выйдя на замену.

Матч 5-го тура серии А «Аталанта» проведет в субботу, 24 октября, против «Сампдории». Начало встречи — в 16.00 (мск).