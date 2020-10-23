«Миранчук — игрок, который больше будет выходить на замену». Гасперини — о перспективах россиянина
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, чего полузащитнику Алексею Миранчуку ждать в ближайших матчах в новой команде. Ранее 25-летний футболист забил дебютный гол за клуб из Бергамо.
«На данный момент Ламмерс лучше готов, нежели Миранчук, Он уже сыграл немало матчей, да и забил два мяча. Посмотрим его готовность к следующему матчу», — сказал Гасперини на предматчевой пресс-конференции.
«У Миранчука получился отличный дебют, но пока он игрок, который будет больше выходить на замены», — заявил тренер «Аталанты».
Миранчук отличился в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0), выйдя на замену.
Матч 5-го тура серии А «Аталанта» проведет в субботу, 24 октября, против «Сампдории». Начало встречи — в 16.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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