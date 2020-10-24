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Миралем Пьянич: «Сарри не доверял игрокам «Ювентуса»

11:15
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о проблемах во взаимоотношении с экс-наставником «бьяконери» Маурицио Сарри.

— Сарри не доверял футболистам, это меня очень беспокоило, — приводит Tuttosport слова Пьянича. — Плохо, когда ты неправильно оцениваешь людей. Каждый футболист в раздевалке всегда готов выкладываться на всю ради блага клуба и команды. Можно не поладить с одним-двумя игроками, но это никогда не повлияет на их обязательства, ведь каждый хочет побеждать. Каждый — профессионал и хочет достичь своей цели. Никто не отрицает того, что Сарри — качественный тренер, но у нас были проблемы. Впрочем, мы ведь выиграли скудетто, который никогда никому не достается на блюдечке.

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