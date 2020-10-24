Миралем Пьянич: «Сарри не доверял игрокам «Ювентуса»
Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о проблемах во взаимоотношении с экс-наставником «бьяконери» Маурицио Сарри.
— Сарри не доверял футболистам, это меня очень беспокоило, — приводит Tuttosport слова Пьянича. — Плохо, когда ты неправильно оцениваешь людей. Каждый футболист в раздевалке всегда готов выкладываться на всю ради блага клуба и команды. Можно не поладить с одним-двумя игроками, но это никогда не повлияет на их обязательства, ведь каждый хочет побеждать. Каждый — профессионал и хочет достичь своей цели. Никто не отрицает того, что Сарри — качественный тренер, но у нас были проблемы. Впрочем, мы ведь выиграли скудетто, который никогда никому не достается на блюдечке.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.