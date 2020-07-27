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Миралем Пьянич: «Есть те, кто пишет историю, и те, кто ее читает»

04:49
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич опубликовал новый пост в Twitter. Он поделился впечатлениями от победы в чемпионате Италии. По окончании сезона хавбек перейдет в «Барселону».

— Есть те, кто пишет историю, и те, кто ее читает, — написал Пьянич. — Есть те, кто пишет историю, и те, кто ее перечитывает. Есть те, кто пишет историю, и те, кто ее переперечитывает. Я хотел написать девять раз, но в Twitter не хватает символов.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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