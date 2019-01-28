Министр внутренних дел Италии: "Рад, что Игуаин покинул "Милан", он вел себя недостойно"

Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини раскритиковал экс-нападающего "россонери" Гонсало Игуаина. 31-летний аргентинец 23 января перешел в "Челси" на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

– Не люблю наемников, – приводит Football Italia слова Сальвини. – Контракты с зарплатой 3-5 млн кажутся мне необоснованными, абсурдными. Рад, что Игуаин покинул "Милан“, он вел себя недостойно. Надеюсь, он больше не покажется в Милане.

Ранее сообщалось, что Игуаин будет получать 270 000 фунтов стерлингов в неделю.

Игуаин играл в "Наполи" с 2015 по 2016 год под руководством нынешнего главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

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