Министр спорта Италии заявил, что Роналду нарушил протокол о коронавирусе

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора снова заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил правила о коронавирусе.

«Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

14 октября Спадафора заявил, что Роналду, ранее заразившийся коронавирусом в расположении сборной Португалии, нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин. В Италии правила отличаются от португальских, поэтому Роналду пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.