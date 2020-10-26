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Министр спорта Италии заявил, что Роналду нарушил протокол о коронавирусе

07:14
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора снова заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил правила о коронавирусе.

«Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

14 октября Спадафора заявил, что Роналду, ранее заразившийся коронавирусом в расположении сборной Португалии, нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин. В Италии правила отличаются от португальских, поэтому Роналду пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.

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