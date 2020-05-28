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Министр спорта Италии разрешил возобновить серию А. Она стартует 13 или 20 июня

20:44
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора дал согласие на возобновление матчей серии А, сообщает Football Italia.

При этом Спадафора попросил у премьер-министра Джузеппе Конте разрешить возобновление сезона с 13 июня, а не с 20-го. В серии А осталось провести четыре матча 25-го тура, которые хотят провести 13 июня. Остальные встречи, начиная с 26-го тура, планируется провести с 20 июня.

Ответные полуфинальные встречи Кубка Италии будут сыграны 13 июня. Пары турнира выглядят следующим образом: «Наполи» — «Интер» (1:0 — первая игра) и «Ювентус» — «Милан» (1:1 — первая встреча).

Если один из футболистов или членов клуба покажет положительный результат на коронавирус, вся команда должна оставаться на карантине в течение 14 дней на тренировочной базе.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта. В сезоне осталось провести 12 туров.

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