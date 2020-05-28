Министр спорта Италии разрешил возобновить серию А. Она стартует 13 или 20 июня
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора дал согласие на возобновление матчей серии А, сообщает Football Italia.
При этом Спадафора попросил у премьер-министра Джузеппе Конте разрешить возобновление сезона с 13 июня, а не с 20-го. В серии А осталось провести четыре матча 25-го тура, которые хотят провести 13 июня. Остальные встречи, начиная с 26-го тура, планируется провести с 20 июня.
Ответные полуфинальные встречи Кубка Италии будут сыграны 13 июня. Пары турнира выглядят следующим образом: «Наполи» — «Интер» (1:0 — первая игра) и «Ювентус» — «Милан» (1:1 — первая встреча).
Если один из футболистов или членов клуба покажет положительный результат на коронавирус, вся команда должна оставаться на карантине в течение 14 дней на тренировочной базе.
Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта. В сезоне осталось провести 12 туров.