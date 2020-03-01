Министр спорта Италии Винченцо Спадафора объяснил, как принималось решение о переносе ряда матчей серии А на 13 мая из-за эпидемии коронавируса. Некоторые клубы и болельщики были возмущены этим решением и посетовали на неразбериху, которая будет внесена в график матчей.

— Правительство предоставило серии А два варианта: отложить матчи или провести их без зрителей, — цитирует Corriere della Sera Спадафору. — Лига решила отложить игры, чтобы не проводить топовые матчи при пустых трибунах. Это было ее решение. Понимаю, что это создает прецедент. Когда в стране более тысячи случаев заражения коронавирусом, почти 30 человек умерли, проведение матчей не является нашей первоочередной целью. Понимаю, что фанаты злы, но не этим нужно руководствоваться. Серия А должна разобраться с тем, как синхронизировать календарь клубов, сбалансировать его в ближайшие недели. Важно, чтобы ко всем клубам относились одинаково.