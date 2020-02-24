Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» может пройти без болельщиков, сообщает Sky Sport Italia.

Источник сообщает, что министерство здравоохранения Италии рекомендует провести встречу при пустом стадионе в связи с распространением коронавируса в стране. Ранее из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также 4 встречи серии А. Также сообщалось, что «Интер» может провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца» при пустых трибунах.

За последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии — районе Италии, столицей которого является Милан. Известно, что из-за болезни в стране скончались 5 человек.