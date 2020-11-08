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Миндзрав не разрешил игрокам «Фиорентины» уезжать в сборные

20:32
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Местный орган здравоохранения Флоренции не разрешил игрокам «Фиорентины» присоединиться к своим национальным командам, говорится в сообщении Football Italia.

По сведениям источника, Криштиану Бираги и Гаэтано Кастровилли не будут вызваны в сборную с Италией.

Ранее форвард «фиалок» Хосе Кальехона сдал положительный результат на коронавирус.

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